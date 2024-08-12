Esenyurt’ta özel bir hastanede güvenlik görevlilerine saldırmak isteyen hasta yakını ve görevliler arasında çıkan yumruklu kavgada görevlilere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay dün 13.30 sıralarında Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanede tedavi görmekte olan bir hastanın yakınları ve hastanede bulunan güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. Güvenlik görevlilerinin şahıslara karşılık vermesiyle ortalık karıştı. Yaşanan kavga sırasında bir şahsın görevliye yumruk attığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hasta yakınları gözaltına alındı

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınlarını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.