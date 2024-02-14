İnegöl polisi hepsini yakaladı

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 12 şahsı yakaladı.

İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yenice mahallesi Razgat sokaktaki bir apartmanda Suriye uyruklu şahısların kaldığıını tespit ettiler. Apartmana baskın düzenleyen ekipler ilçeye kaçak yollarla gelen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına aldılar.

Şahıslar, sınırdışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.

Kaynak: Seher Yaşa