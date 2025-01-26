Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesine kazandırdığı Batı Sebze Meyve Hali’ne ulaşımın sağlandığı Çayırova Yahya Kaptan Caddesi’nde asfalt serimi ve yaya kaldırımları yapıyor. Yeni yapılan hal binası için de yoğun olarak kullanılan caddede, dayanımı ve mukavemeti daha fazla olan bitümlü asfalt kullanılıyor. Yolun zemine oturmasının ardından bitümlü temel asfaltın üzerine binder ve aşınma asfalt serim çalışmaları da yapılacak.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Yahya Kaptan Caddesi’nin 350 metrelik kısmında 20 metre genişlikte duble yola asfalt serim ve yaya kaldırım tretuvar parke çalışmaları sürerken, yağmursuyu tahliyesi için hat çalışması da yapılıyor. Yürütülen üstyapı çalışmaları ile bu stratejik cadde, daha uzun ömürlü, dayanıklı ve konforlu bir hale getirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin hem ulaşım hem de kalitesinin artırılması hedefleniyor.