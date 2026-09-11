Yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyen İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, özellikle öğrencilerin güvenli ve zamanında okullarına ulaşabilmelerinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Bayram, okulların açılmasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alarak hatlarda sefer aralıklarının sıklaştırıldığını ve araçların daha sık çalışacağını ifade etti.

“Araçlarımız daha sık sefer yapacak”

İbrahim Bayram açıklamasında, “Okulların açılmasıyla birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak gerekli planlamalarımızı yaptık. Sefer sıklıklarımızı artırdık, dakika aralıklarımızı sıklaştırdık. Böylece araçlarımızın daha sık geçmesini ve öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın duraklarda daha az beklemesini hedefliyoruz.” dedi.

Yoğunluğun eğitim döneminin ilk günlerinde yakından takip edileceğini belirten Bayram, ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeniden düzenlemeler yapılacağını ve ulaşım kapasitesinin artırılacağını söyledi.

“Önceliğimiz güvenli ve sorunsuz ulaşım”

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayram, “Velilerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla toplu taşımaya emanet edebilmeleri bizim için çok önemli. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte kazasız, belasız, güvenli ve sorunsuz bir ulaşım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

İbrahim Bayram, açıklamasının sonunda tüm öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylık, velilere ise huzurlu bir eğitim dönemi dileyerek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının İnegöl’e ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.