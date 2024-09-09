Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii, yeşil ürün üretimi ve kadın istihdamına destek olması nedeniyle 1 yıl vadeli toplam 2 milyon 662 bin 500 dolar tutarında yeşil kredi kullanımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan İzmir’in köklü sanayi şirketlerinden Batıçim Batı Anadolu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 28 Ağustos 2024 tarihinde yeşil kredi kullanımını duyurdu. Şirket, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) aracılığıyla MİGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) garantili kaynak üzerinden, SOFR + yüzde 2,7 faiz oranına sahip 1 yıl vadeli toplam 2 milyon 662 bin 500 dolar tutarında kredi kullanımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Söz konusu kredinin, orta ve yüksek teknoloji ile yeşil ürün üreten ve kadın istihdamına destek veren Türk ihracatçılarının ticaret finansmanı ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanıldığı açıklandı. Kredinin sürdürülebilirlik prensibi kapsamında bugüne kadar kullanılmış olan ilk yeşil kredi niteliğinde olduğu bildirildi.

Batıçim Batı Anadolu, yeşil kredi kullanımıyla çevresel ve finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 2024 Mayıs ayında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlamıştı. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Atık Yönetim Müdürlüğü oluşturan grup, emisyon azaltmaya yönelik alternatif hammadde ve alternatif yakıt konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Grup, AB standartlarına uygun olarak ürettiği, emisyonu düşük yeşil ürünleri geçen yıl tanıtmıştı.