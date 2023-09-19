Balıkesir Üniversitesi, 2023 Yılı İkinci Çağrı Dönemi Bilimsel Araştırma (BAP) Proje başvurusu açarak, bilimsel araştırmalara destek vermeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bütçesini büyüterek araştırma projelerinde bu yıl ilk defa ikinci başvuru ilanını açtı.

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim kalitesine sahip Balıkesir Üniversitesi, 2023 yılı Araştırma-Yüksek Lisans-Doktora-Tıpta Uzmanlık-Sanatta Yeterlilik BAP Projelerine teklifi vermek isteyen araştırmacılar,18-24 Eylül 2023 tarihleri arasındaBilimsel Araştırma Projeleri Birimine başvurularını yapabilecek.