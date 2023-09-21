Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, "Güney Marmara, yenilebilir enerji potansiyeli açısından yükselen bir değere sahip. Bölge; güneş, rüzgar ve biogaz açısından önemli bir kaynak. Bu açıdan proje için Çanakkale ve Balıkesir’in seçilmiş olması da oldukça önemli" diye konuştu.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) dahilinde desteklenmeye layık görülen ’Renewable Youth Energy/RE-YOU Operasyonu’ (Yenilenebilir Gençlik Enerjisi/Yeniden Sen) projesi dahilinde ’Gelecek İçin Doğru Beceriler’ konferansı Bandırma’da gerçekleştirildi. Proje Balıkesir Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlandı.

Konferansta küresel ve ulusal düzeyde yenilenebilir enerji piyasasındaki trendler, istihdamın yapısı ve beceriler, arz ve talep boyutundaki dinamikler, uzmanlar tarafından sunumlarla aktarıldı. Panelde ise yenilenebilir enerji sektöründe istihdam ve beceri süreçleri ele alınarak sektörde ihtiyaç duyulan beceriler, bu becerilerin nasıl kazandırılacağı, yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanması gibi konular paylaşıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, projenin gençlere istihdam sağlayacağına dikkat çekerken şu cümleleri kurdu;

“İklim değişikliği ve artan enerji ihtiyacı global bir sorun olarak karşımızda. Bu soruna karşı tükenmekte olan yeraltı kaynaklarının alternatiflerini aramak için insanoğlu yoğun bir çaba ve gayret içerisinde. Bu enerji ihtiyacının karşılanması noktasında yenilenebilir enerji kaynakları da önemli bir potansiyel olarak duruyor. Güney Marmara, yenilebilir enerji potansiyeli açısından yükselen bir değere sahip. Bölge; güneş, rüzgar ve biogaz açısından önemli bir kaynak. Bu açıdan proje için Çanakkale ve Balıkesir’in seçilmiş olması da oldukça önemli. Bölgenin bu potansiyelinin değerlendirilmesi yanında, gençler için bir kariyer merkezi olması ve sanayi yatırımları açısından da bir cazibe merkezi haline getirilmesi de önem arz ediyor. Balıkesir Üniversitesindeki Re-You eğitim merkezimiz akreditasyonu tamamlayarak daha iyi bir hizmet için kendisini geliştirmiş olacak. Bu merkez gençlerin kariyeri ve istihdamı için de oldukça önemli. Gençlerin bu fırsatı değerlendirmesini umut ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Balıkesir Bandırma’da gerçekleşen konferansa; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yanı sıra Re-You Proje Koordinatörü Ali Koç, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ömer Cantekin, AB Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı; proje paydaşları, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.