Bayırköy beldesinde okul civarında bulunan elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından, bozulan yolların onarımı için parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı. Bayırköy Belediyesi ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalarla, bölgedeki yolların hem daha güvenli hem de daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Önceliğimiz halkımızın güvenliği ve yaşam kalitesidir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Okul çevresinde parke taşı döşeme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.