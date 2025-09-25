Pazaryeri Belediyesi ekipleri, ilçede art arda çıkan yangınlarda ağır hasar gören çiftlikte temizlik çalışması yaparak mağdur çiftçiye destek verdi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta art arda iki kez çıkan yangın, Hüseyin Çakır’a ait besihanede büyük yıkıma yol açtı. Saatler içinde küle dönen çiftlikte, yalnızca tesis değil, yeni hasatla elde edilen yemler de tamamen zarar gördü. Pazaryeri Belediyesi, yangının ardından temizlik çalışmasına hızla başladı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yaşanan felaketin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Halk arasında ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ deriz. Günlerdir gözümüzün önünde acı bir tablo var. Hüseyin Çakır abimizin emek emek kurduğu besihane yok oldu. Tek tesellimiz, can kaybımızın olmaması. Ancak mal da canın yongasıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Tekin, yangında sadece besihanenin değil, çiftçinin umutlarının da kül olduğunu belirterek, dayanışma çağrısında bulunarak, "Yeni hasatla elde edilen yemler tamamen yandı. Bu nedenle samanı, balyası veya yemi olan hemşehrilerimizin yardımı çok kıymetli. Dayanışma ruhuyla bu yaraları hep birlikte saracağız " dedi.