Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, "Çıkrıkçı Mahallemizde başlayan aronya üretiminin tüm Sındırgı’ya yayılmasını diliyoruz. Bu meyvenin sağlık ve ekonomik değerleri çok yüksek. Devletimizin sağladığı desteklerle çiftçimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Şenlikte söz alan yetkililer, aronya üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın fidan destekleri, eğitim programları ve kırsal kalkınma projeleri ile güçlendiğini aktardı. Çiftçiler, desteklerle birlikte aronya bahçelerinin hızla büyüdüğünü belirtti

Genç girişimci İbrahim Girgin, aronya meyvesinin "süper meyve" olarak bilindiğini ve sağlık açısından çok sayıda faydası bulunduğunu söyledi. Girgin, "Aronya antioksidan yönünden çok güçlü. Günlük 20-25 adet tüketimi öneriliyor" dedi.

Hasat sonrası katılımcılara gözleme, kavurma, pilav, turşu, ayran ve aronya suyu ikram edildi. Etkinlik, hem üreticilerin ürünlerini tanıtmasına hem de vatandaşların keyifli vakit geçirmesine vesile oldu.

Şenliğe Kaymakam Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Hamza Çiftci, Sındırgı İlçe Tarım Müdürü Kemal Hatırnaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol, bahçede yapılan temsili hasada eşlik ederek üreticilerin heyecanına ortak oldu.