Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alacak. Bu kapsamda, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji yetkilileri sürekli uyarılarda bulunuyor. Vali Gül, alınan önlemlerle ilgili bilgileri paylaşarak tarihi bir durumun yaşanacağını duyurdu. İstanbul genelinde lapa lapa karın etkili olacağı ve kar yağışının kuvvetli bir şekilde devam edeceği belirtiliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise hangi İstanbul ilçelerinin daha fazla etkileneceği konusunda detaylı bilgiler verdi.

Hafta sonu kar yağışının pek çok ilde görülmesinin ardından İstanbul'da da etkisini gösterdi. Ancak şu ana kadar yoğun bir kar yağışı yaşanmazken yeni bir soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düşerken yoğun kar yağışı şimdi etkisini artırıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler beklenirken İstanbul'da karın lapa lapa yağması ve sıcaklıkların eksiye düşmesiyle birlikte karın uzun süre yerde kalması bekleniyor.

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji'den Son Dakika Uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışıyla ilgili son dakika uyarısını yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Batı kentlerinde hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte, gerçek kışın şimdi başlayacağı belirtiliyor. Uzmanlar, lapa lapa kar yağışının başlayacağı tarihi açıkladı ve İstanbul için de bu konuda bir tarih verildi. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışının en yoğun olacağı saatler belirlendi. Önceki yağışlar nedeniyle birçok ilde sel olayları yaşanmıştı. Bu sebeple vatandaşlar uyarıları dikkate almaları konusunda bilgilendirildi.

Marmara bölgesinde parçalı ve yoğun bulutlu bir hava beklenirken genel olarak bölge genelinde sağanak yağışlar görülebilir. Bursa'da sıcaklık en düşük 17°C olup çok bulutlu bir hava hakim olacak ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Edirne'de ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek ve çok bulutlu bir havanın etkisi altında, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 14°C olacak ve çok bulutlu bir atmosferde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Kocaeli'de ise sıcaklık 14°C seviyesinde olup bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlar yaşanabilir.