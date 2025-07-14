Körfez ilçesi Bayraktar Caddesi’nde konforlu ulaşım için üstyapı çalışmaları çerçevesinde yolun dayanıklılığı artırılarak, 600 ton binder asfalt uygulaması gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki Bayraktar Caddesi’nde kapsamlı asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. İSU tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol, yol ve bakım dairesi başkanlığına bağlı ekipler tarafından yeniden düzenlendi. Çalışmalar kapsamında öncelikle terasman kazısı yapıldı. Ardından zemine bin ton plent miks temel serildi. Üstyapı çalışmaları çerçevesinde yolun dayanıklılığı artırılarak, 600 ton binder asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Yol çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yaya güvenliği de dikkate alındı. Cadde üzerindeki kaldırımlar, asfalt serim çalışmalarının ardından tamamen yenilenecek. Yenilenen Bayraktar Caddesi, tamamlanan asfalt ve kaldırım çalışmaları sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergahı haline gelecek.