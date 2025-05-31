Acil nakit ihtiyacı olanlar için can suyu olan faizsiz kredide rakam 45 bin ile 75 bin TL arasında değişiyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

Vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için bankanın yolunu tutuyor. Yüksek faiz nedeniyle bir çok kişi kredi kullanmak istemezken, bankalar ise müşteri kazanmak için faizsiz kredi yarışını sürdürüyor.

Birçok vatandaşın başvurduğu faizsiz kredide şartlar bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi tutarı 45 bin TL ile 75 bin TL arasında değişiyor.

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte faizsiz kredide son durum:

Denizbank: 45 bin TL ( 20 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans)

İş Bankası: 55 bin TL ( 25 bin TL taksitli nakit avans, 30 bin TL 1 ay vadeli ek hesap)

Enpara: 60 bin TL (Tamamı faizsiz kredi)

Akbank: 60 bin TL (35 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans)

Garanti: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans)

QNB Finans: 75 bin TL (50 bin TL faizsiz kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans)