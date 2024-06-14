Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayram boyunca 5 bin 310 personelin görev yapacağını, Elektronik Denetim Sistemlerinin (EDS) açık olacağını ve 20 radar ile de hız kontrollerinin yapılacağını hatırlatan Vali Yavuz, "Trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil, tam aksine bayram, bayram olsun diye alıyoruz. Bayram kavuşma günleridir, hüzün ve ayrılık günleri olmasın diye tedbirleri alıyoruz" dedi.

Vali Seddar Yavuz, Valilik’te düzenlenen programda personelle bayramlaştı, çocuklara da hediye takdiminde bulundu. Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde alınan tedbirleri açıkladı. Bayram tatilinin huzurla geçirilmesi için 12 Haziran Çarşamba gününden itibaren ekiplerin görevlendirildiğini ifade eden Yavuz, özellikle trafik kazalarının önlenmesi için emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin kentin belli noktalarında konuşlandırıldığını kaydetti.

Ekipler sahada olacak

Kurban Bayramı tatili süresince ekiplerin her gün sahada olacaklarını ifade eden Yavuz, "Her gün 217 ekip, 82 motosikletli şahin ve yunus ekibi, 20’si yaya 442 personel olmak üzere bayram süresince toplam 2 bin 999 ekip, 299 araç ile 5 bin 310 personel görev yapacaktır. Özellikle EDS’lerimiz açık olacak. Hız kaynaklı trafik kazalarını azaltmak istiyoruz. Diğer taraftan da 20 radar ile hız kontrolleri yapılacak ve aşırı hız kaynaklı kazaları da önlemeye çalışacağız" dedi.

"Kamyon, çekici ve tanker gibi araçların özellikle ana arterlere çıkmaması yönünde kısıtlama kararı aldık"

Vali Seddar Yavuz; tır, kamyon, çekici ve tanker gibi araçlara kısıtlama getirildiğinin bilgisine de vererek, "Yarın arife olması dolayısıyla çarşamba gününden itibaren başlayan trafik, bugün ve yarın çok daha fazla artacağını değerlendirdiğimizden çeşitli araçlar için kısıtlamalar getirdik. Kamyon, çekici ve tanker gibi araçların özellikle ana arterlere çıkmaması yönünde kısıtlama kararı aldık. Kısıtlama bugün cuma sabahı ile başladı, ayın 16’sında saat 05.00 itibariyle sonlandırmayı planlıyoruz ancak buna ilişkin de istisnalar getirdik. Yaş sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, bozulabilir gıdalar, canlı kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, süreli yayım, kurbanlık, akaryakıt gibi malzemeleri taşıyanların tali yolları kullanması koşuluyla izin verilecek. Zorunlu durumlarda ise yine ana arterleri bu araçlar kullanılabilecektir. O yüzden vatandaşlarımızın bu koyduğumuz kurallara riayet etmelerini özellikle rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara uyarı: "Emniyet kemerinizi takın, hız yapmayın"

Tüm bu tedbirlerin vatandaşların bayramı huzurlu şekilde geçirmeleri ve sevdiklerine kavuşmaları için alındığına dikkat çeken Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek EDS, gerek diğer trafik tedbirlerimizi vatandaşlarımızı huzursuz etmek için değil, tam aksine bayram, bayram olsun diye alıyoruz. Bayram kavuşma günleridir, hüzün ve ayrılık günleri olmasın diye tedbirleri alıyoruz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bu aldığımız tedbirlere riayet etme konusunda daha dikkatli ve duyarlı olacaklardır. Özellikle yola çıkacak vatandaşlarımıza uykusuz, yorgun yola çıkmamalarını, araç kullanırken telefon dahil olmak üzere meşgul olmamalarını, yola odaklanmalarını, aşırı sürat yapmamalarını ve özellikle de emniyet kemerlerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Bu aldığımız tedbirler ve sürücülerin uygulayacağı kurallar hem trafik kazalarını hem yaralanmaları hem de ölümleri azaltacağını düşünüyoruz"

"Çevreyi kirletmeyeceğiz

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kurban kesim yerlerinin önceden belirlendiğini ve duyurulduğunu hatırlatarak, "Kurbanın ibadet olduğundan hareketle özellikle çevreyi kirletmeyeceğiz. Kurban kesim yerleri dışında kesim yapmamak ve atıklarımızı da yine uygun yöntem ile çevreye zarar vermeden etkisiz hale getirmek için tedbirleri almış bulunuyoruz" diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine toplamda 22 milyon TL destek verildi

Bayramda ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların unutulmadığını da kaydeden Yavuz, "Ekonomik yoksulluk içinde bulunan vatandaşlarımızın bayram sevincinden istifade etmeleri ve katılmaları için yaklaşık 22 milyon TL civarında nakit kaynak hesaplarına yatırılmıştır. Diğer taraftan da yine yetim evlatlarımızla Valiliğimizce buluşma gerçekleştirilmiş ve kendilerine de giyim kartları teslim edilmiştir. Biz toplumun her kesiminin bayramın güzelliğinden istifade etmesi için yoğun tedbirleri alıp uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.