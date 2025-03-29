Psikolog Neslihan Turan, bayramın ruhumuza iyi gelen, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Turan, "Günümüzün yoğun temposunda bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelmek için en güzel bahanedir. Ancak bayramlar sadece gelenekleri yaşatmak için değil, ruh sağlığımız açısından da büyük bir önem taşır. Çünkü sosyal bağlarımız ne kadar güçlüyse, stresle başa çıkma becerimiz de o kadar gelişir" dedi.

Turan, bayramların bireysel ve toplumsal huzura katkı sağladığını belirterek, psikolojik faydalarını şöyle sıraladı:

"Aidiyet duygusunu güçlendirir: Sevdiklerimizle bir araya gelerek kendimizi daha mutlu ve güvende hissederiz.

Psikolojik dayanıklılığı artırır: Temas ettiğimiz her insanla ilişkilerimizi kuvvetlendirerek ruhsal dayanıklılığımızı artırabiliriz.

Mutluluk hormonlarını destekler: Yardımlaşma kültürü sayesinde iç huzurumuzu besler, mutluluk hormonlarımızın salgılanmasını artırırız.

Turan, bayram ruhunu canlı tutmak için şu önerilerde bulundu:

"Bir büyüğünüzün elini öpün ve halini hatırını sorun.

Bir çocuğa şeker ya da küçük bir hediye vererek bayram sevincine ortak olun.

Uzaktaki sevdiklerinizi arayın veya mesaj atarak bayram coşkusunu paylaşın.

Günlük hayatın içinde bile olsa, bir esnafa ya da komşunuzun bayramını tebrik ederek sıcak bir selam verin".