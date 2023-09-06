Bayrampaşa Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak amacıyla talepte bulunan okulları dezenfekte ediyor ve okulların bahçelerini sabunlu suyla yıkıyor.

Yaz tatili bitiyor ve milyonlarca öğrenci için 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bayrampaşa Belediyesi de öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak amacıyla talepte bulunan ilçedeki okulları dezenfekte ediyor. Sınıf, lavabo ve koridorları dezenfekte edilen okulların bahçeleri de sabunlu suyla yıkanıyor. Bayrampaşa Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını okullarda ve ilçe genelinde belirli aralıklarla yıl boyunca sürdürdüklerini belirtti.