Bayrampaşa’da yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden grup, polislere saldırıp tehdit edince gözaltına alındı. Ardından polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran şahıslar da tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açıldı. Her iki olayda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, 14 Temmuz’da bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "müzik dinleyen gençlerin kötü muameleye maruz kaldığı iddiası" üzerine inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre 13 Temmuz’da saat 21.42 sıralarında Bayrampaşa’da yüksek sesle müzik dinlediği tespit edilen bir araçtaki şahıslar, yapılan ikazlara rağmen müziğin sesini daha da artırdı. Şüpheliler ardından görevli polis memurlarına saldırarak hakaret ve tehditte bulundu. Şüphelilerin saldırgan tavırlarının ve mukavemetlerinin devam etmesi üzerine; araç sürücüsü Ü.K. (25), araçta bulunan Y.K.(21), Y.E.Y.(40), İ.K.(19), A.K.(30) ve B.K. (22) isimli şahıslar olay yerine sevk edilen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından polis merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik grup taşkınlık çıkarttı. Şahısların sakinleşmemesi üzerine havaya uyarı atışı açılarak kalabalık dağıtıldı. Bu sırada polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran D.K.(28), Z.Y.(31), Y.K.(52) ve M.K.(14) isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Z.Y. isimli kadının hamile olması sebebiyle işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı; M.K. isimli şahsın yaşı küçük olması sebebiyle ailesine teslim edildiği, diğer 8 şahsın da hakkında ise "Görevli Memura Mukavemet", "Tehdit", "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığı, şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.