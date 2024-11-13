Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), 25. yılında iki yeni oyunla sahne alıyor.

“Sınır” adlı oyundan sonra, Nikolay Gogol’un öyküsünden esinlenerek Ahmet Önel’in uyarlayıp yazdığı ve yönetmenliğini Ender Kurt’un üstlendiği “Eğlenceli Bir Burun Öyküsü” (+7 yaş) adlı oyun, 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 20.00’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (BBKT) başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, 25 yıldır sahnelediği başarılı oyunlarıyla yediden yetmişe tüm tiyatroseverler tarafından takdir ediliyor. Yeni sezona “Sınır” adlı oyunla başlayan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, şimdi de “Burun” adlı çocuk oyununu sanatseverlere sunacak. Kent Tiyatro’muzun, hem ilçemizde hem de komşu ilçelerde sergilediği başarılı sahne performanslarıyla gurur duyuyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu 25. yılında, yediden yetmişe tüm sanatseverlere tiyatro şöleni sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.