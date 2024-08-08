Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki bebeği, ölümden üzüm asması korudu.

Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Nurcan-Murat K. Çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Sahra K. Balkon korumalıkları arasından boşluğa düştü. Zemin kattaki sarılı üzüm asmasında takılan bebek, ölümden döndü. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.