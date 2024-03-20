Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 yaşındaki afacan, annesi semt pazarında alışveriş yaptığı sırada bebek arabasından çıkarak kayıplara karıştı. Her yerde aranan, hatta camiden kayıp anonsu verilen bebek, kendisini bulan polisleri de peşinden koşturdu. Kızına kavuşan anne ise mutluluk gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, Emekevler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan kadın, 2 yaşındaki kızı Ayşe’yi bebek arabasında göremedi. Panik olan anne, hiçbir yerde kızını bulamayınca pazarcı esnafından yardım istedi. Polise ve pazarda görevli zabıta ekiplerine haber verildi, aynı zamanda imam da aranarak, camiden bebeğin kayıp olduğu anonsu yaptırıldı. Her yerde aranan çocuk, pazar dışında polis ekipleri tarafından bulundu.

Polisi peşinden koşturdu

Annesine götürüldüğü sırada polisin elini bırakan afacan yeniden koşmaya başladı. Pazarda polisi peşinden koşturan minik Ayşe, yüzlerde tebessüm oluşturdu. Kızını kucağına alan anne ise hem gözyaşı döktü hem de rahat bir nefes aldı.

"Kadın patates seçerken çocuk bir anda kayboldu"

Yaşananları anlatan esnaf Musa Çetin, "Hanımefendi patates seçiyordu, çocuk ise hemen arkasında bebek arabasındaydı. Kadın patates seçerken çocuk bir anda kayboldu. Annesi her tarafa baktı ama bulamadı. En sonunda cami hocasını arayarak anons yaptırdık. Çocuk daha sonra sokakta, pazarın dışında yürürken bulundu" dedi.