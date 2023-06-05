

Huzur mahallesinde meydana gelen olayda 1. Katın peceresinden düşen 1 yaşındaki bebek yaralandı.

Olay Huzur mahallesi 162. sokakta bulunan 3 katlı binanın 1. Katında meydana geldi. 1 yaşındaki Alpaslan Ç., odada oynarken koltuğun üzerine çıktı. Koltuk üzerinden açık olan pencereye ulaşan bebek, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü beton zemin üzerine düştü. Ağlayan bebeğin yardımına ailesi yetişti. Yaralı bebek, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.