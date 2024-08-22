Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ihracat odaklı projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da, BTSO liderliğinde yürütülen iki ayrı UR-GE Projesi kapsamında, 25 ülkeden 110 yabancı alıcı Bursalı firmalarla bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri, Bursa firmalarının ihracat ve katma değerli üretim süreçlerine ivme kazandırmaya devam ediyor. BTSO tarafından organize edilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE) kapsamında, 29 firma, Bursa Business School’un ev sahipliğinde düzenlenen ikili iş görüşmeleri (B2B) etkinliğinde yabancı alıcılarla buluştu. İki gün süren organizasyonda, 500’den fazla iş görüşmesi gerçekleştirildi.

*"Tekstil Bursa'nın Güçlü Kalesi"*

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektörünün Bursa’nın ekonomik gücünün temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Uğur, “Bursa, Türkiye’deki toplam bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yarısından fazlasını karşılıyor. Bu sektörde inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle öne çıkıyoruz. Bu tür alım heyeti organizasyonları, firmalarımızın ihracatını artıracak ve yeni fırsatların kapısını aralayacaktır.” dedi.

*"İhracat Hedeflerine Bir Adım Daha"*

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, etkinliğin sektörün ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İlk kez Uludağ’da gerçekleştirilen organizasyonun, önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurgulayan Kuş, “Bursa’nın tekstil sektöründe dünyaya açılan kapısı olan bu organizasyon, ticari köprülerin kurulmasına vesile oluyor. Amacımız, firmalarımızın ihracat potansiyelini artırmak ve Bursa ekonomisine katkı sağlamaktır.” diye konuştu.

*"Sektöre İvme Kazandırıyoruz"*

BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz ise, organizasyonların sektör üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtti. Yılmaz, “Bursa, bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe istihdam ve üretim kapasitesi bakımından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri. Alım heyeti organizasyonları, firmalarımızın kendilerini tanıtma ve yeni ticari ilişkiler kurma fırsatı sunuyor.” dedi.

*Firmalardan Pozitif Geri Dönüşler*

BTSO UR-GE üyesi Tuğrul Er, organizasyonun kendileri için çok verimli geçtiğini ifade etti. Yeni pazar arayışında olan Er, özellikle Kazakistan ve Rusya’dan gelen alıcılarla önemli iş birlikleri kurduklarını belirtti.

BTSO UR-GE üyesi Seren Çağlayan da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlk kez katıldığımız bu etkinlik, müşteri portföyümüzü genişletmek adına oldukça verimli geçti. Bundan sonraki tüm organizasyonlara katılmayı planlıyoruz.” dedi.

*Yabancı Alıcılardan Tam Not*

Etkinliğe katılan yabancı alıcılar da organizasyondan memnun kaldıklarını ifade etti. Rusya’dan gelen Yana Barysava, “Birebir temas kurma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bursa’daki firmalarla kurduğumuz ilişkilerin gelecekte iş birliklerine dönüşeceğini umuyorum.” şeklinde konuştu. Kazakistan’dan Cholponaı Ysmaılova ise, “Bu organizasyona beşinci kez katılıyorum ve her seferinde daha fazla firma ile iş birliği yapma fırsatı buluyorum.” dedi.

Bu organizasyon, Bursa’nın tekstil sektöründeki gücünü dünya pazarına taşımaya devam ederken, firmalar için önemli bir iş platformu olmaya devam ediyor