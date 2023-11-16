Bebeklerde ve Yetişkinlerde Yüksek Ateş Nasıl Düşürülür?

Yüksek ateş vücudumuzdaki savunma hücrelerinin mikropları yok etmeye çalışırken salgıladıkları bazı maddeler sonucunda ortaya çıkar. Enfeksiyon, grip, nezle, zatürre, orta kulak ve idrar yolu iltihabı, romatizmal ve tümörel rahatsızlıklar sonucu görülür. Bunun dışında yine çocuklarda güneşe fazla maruz kalma, kalın giysiler ve sıcak banyo sonrası da ateş yükselebilmektedir. Peki ateşimizin olup olmadığını nasıl anlarız? İşte detaylar...

Vücut Ateşi Nasıl Ölçülür?

Doğru ateş ölçümü kesinlikle termometreyle ölçülmelidir. Ölçüm bebeklerde popodan ya da kulaktan, yetişkinlerde ise koltukaltı ya da dilaltından yapılabilir. Ateş ölçümü vücudun farklı bölümlerinde yapıldığı için ölçüldüğü bölgeye göre farklılık gösterir. Örneğin; popodan ölçülen ateş 38.3’ e kadar, dilaltı 37.8, koltukaltı 37.3 ve kulaktan ölçülen ateş 37.8’e kadar normaldir. Bunun dışında ateş ölçümünde en doğru sonucu alabilmek için civalı termometre kullanılmalıdır.

Peki Ateş nasıl düşürülür işte cevabı: