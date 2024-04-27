Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal, "Bugüne kadar ilimizde kırsal kalkınma için 35 projeye yaklaşık 2024 yılı rakamlarıyla 112 milyon TL hibe desteğimiz oldu" dedi.

BEBKA tarafından Eskişehir Ticaret Odası (ETO), TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde ’Eskişehir Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı Etkinliği’ düzenlendi. Etkinlikte, özellikle kırsal alanda ekonomik faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duydukları konu başlıkları ve kooperatiflerin ürettikleri ürünler için alternatif çalışmalar ele alındı. BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal, “BEBKA olarak kurulduğumuz günden bugüne bölgesel kalkınmanın ana unsurlarından biri olan kırsal kalkınma konusunda önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Bugüne kadar ilimizde kırsal kalkınma için 35 projeye yaklaşık 2024 yılı rakamlarıyla 112 milyon TL hibe desteğimiz oldu. Her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajansları için ortak bir tema belirlenmekte olup 2024 yılı teması kadın istihdamı/kadın girişimciliğidir. Bizler de bu çerçevede bölgemizde gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımız ve destek programlarımızda temamızı önceliklendiriyoruz. Bu etkinliğimizle kadın kooperatiflerimizin tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunması, sorunların ortaya koyularak çözüm önerilerinin değerlendirilmesi için bir aradayız” dedi.

Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak ise, kurul olarak kadın kooperatiflerinin büyümesi ve sayılarının artması için çaba gösterdiklerini belirterek, bu çerçevede öncülük ettikleri proje yazımı sayesinde Eskişehir’deki dört kooperatife günümüz rakamıyla yaklaşık 3 milyon lira destek sağlandığını dile getirdi. Gürkaynak, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Kadın kooperatiflerinin kurumsallaşmasının ve markalaşmasının önemine de dikkat çeken Vali Yardımcısı Dr. Hasan Çiçek, kooperatiflerde üretim kadar pazarlama ve satışın da önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.