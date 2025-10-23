4 yıl 4 ay 4 gününü tamamladıktan sonra Osmanlı’da çocukların “sıbyan mekteplerinde” günümüzde ise kreşlere başlama töreni olarak bilinen Bed-i Besmele uygulaması bu yılda bir kez daha İnegöl’de gerçekleştirildi.



Osmanlı döneminde tüm çocuklar yürüyerek okula başlayacak çocukların evlerine gelip, onları atlara ve faytonlara bindirerek yavaş adımlarla ilahiler okuyarak mahalle içinde gezdiriyorlardı.

İnegöl’de Kültür Vakfına ait olan İnci Taneleri kreşi benzer bir uygulamayı günümüz koşullarına göre gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl araçlarla konvoy yapan Bed-i Besmele grubu bu kez şehir merkezinde ve çarşı bölgesinde yürüyerek organizasyonu gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında Filistin'e destek veren pankart açıldı.

5 yaşında ki kreş öğrencileri kendilerine özel hazırlanan elbiseler ile şehir merkezinde tur attılar. Bir anlamda Amin alayı da denilen organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı.



Vatandaşların şaşkın bakışları arasında dolaşan çocuklar, kendilerine ilgi gösterenlere ise küçük hediyeler takdim ettiler.

İnegöllü vatandaşlardan dualarını eksik etmemelerini isteyen çocuklara, vatandaşlar ise sevgi gösterilerinde bulundu.