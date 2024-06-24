Bedelli askerlik ücretlerinde yapılacak zam ile ilgili ayrıntılar ve ne zaman açıklanacağı konusunda MSB’nin sosyal medya hesaplarından bir duyuru paylaşıldı.

MSB, bedelli askerlik hizmetinin mevcut ücret ve ek tutarlarının 1 Temmuz itibarıyla güncelleneceğini hatırlatarak, bu hizmetten şu anki fiyatlar üzerinden yararlanmak isteyenlerin, başvurularını ve ödemelerini 28 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlamalarının önemine vurgu yaptı.

Bakanlık, sosyal medya açıklamasında şunları belirtti:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."