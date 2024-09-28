Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda maçlarını oynayacak. Lansmanda konuşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Euroleague’de 5 sene içerisinde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, yeni sezon öncesi lansman düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan basın toplantısına Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Begüm Yücel, Sportif Direktör Nemanja Bjelica, Başantrenör Dejan Radonjic, Genel Menajer Pınar Çiler Çağlayan ve basın mensupları katıldı. Programda ilk olarak konuşma yapan Başkan Yücel, "Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı olarak çok önemli sezona giriş yaptık. Gerek yeni logomuz gerek yeni evimizde güçlü bir kadroyla 2024-2025 sezonuna başladık. İlk galibiyetimizi de deplasmanda aldık. Euroleague tecrübesi bulunan koçumuzun yeri her zaman ayrı. Hepinizin yakından tanıdığı NBA şampiyonluğu olan Sportif Direktörümüz Nemanja Bjelica. Güçlü bir kadro kurduk. Aynı zamanda bu yaz da en iddialı takımlardan birini oluşturduk. Umarım aynı ivme ile devam ederiz. Ve ülkemize başka bir Avrupa kupası da getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Begüm Yücel: "Başarı geldikçe taraftar kendiliğinden olacaktır"

7 senelik bir kulüp olduklarını hatırlatan Begüm Yücel, "Kendi taraftarımız var; kendi öğrencilerimiz. Onları aileleriyle birlikte getirmeye çalışıyoruz. Biz basketbol kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Başarı geldikçe, zaman geçtikçe kendiliğinden olacaktır diye düşüyorum" dedi.

"Hedefimiz 5 sene içerisinde Euroleague’de kalıcı olmak"

Başkan Begüm Yücel, ’Euroleague’nin kalıcı üyesi olmak için ne yapacaksınız?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öncelik Eurocup’ta kazanmak hedefimiz. Euroleague için maddi yönden de yatırım yapmak gerekiyor. İlk hedefimiz Eurocup’ta kazanıp, daha sonra çıkmak ve sürdürülebilir bir şekilde olmak. Euroleague önümüzdeki 5 sene içerisinde hedefimiz"

Nemanja Bjelica: "Takımın basketbol kültürünü değiştirmek istiyoruz"

Bu organizasyonun bir parçası olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Nemanja Bjelica ise, "Bahçeşehir, bir basketbol takımından daha fazlası, aslında bir marka. Bu takımın çok büyük potansiyeli var. Bir sonraki adımı atabilmemiz için de A takımımızın iyiliğinden emin olmamız gerekiyor. Bu yıl Eurocup’ta mücadele edeceğiz. Aynı zamanda Bahçeşehir’in sahip olduğu en güçlü takım, bu sene mücadele edecek. Çok heyecanlıyız ama mütevazı da olmamız lazım. Ayaklarımızın da yere basması lazım, çok çalışmamız lazım. Bu takımın basketbol kültürünü değiştirmek istiyoruz. Kazanan takım olmasını sağlamak istiyoruz. Bu detayları sağladığımızda zaten devamı gelecek" diye konuştu.

"Sinan Erdem’de tek takım olacağız"

Sinan Erdem Spor Salonu’na geçiş için Türkiye Basketbol Federasyonu’na teşekkürlerini ileten Bjelica, "Sinan Erdem’de Basketbol Süper Ligi’nde tek takım olarak mücadele edeceğiz. Oyuncuların mutlu bir aile tablosu içinde olmasını sağlamak istiyoruz. Bu da çok önemli. Birlikte iyi çalışmalıyız, birbirimize güvenmeliyiz. Her zaman büyük resme bakmalıyız, bu şekilde başarılı olabiliriz" şeklinde konuştu.

Dejan Radonjic: "Eurocup’ta gruptan çıkarak, play-off, sonra yolumuza bakacağız"

Bu sezon EuroCup’ta mücadele edecek olmaları ile ilgili konuşan Başantrenör Dejan Radonjic, "Sezona yeni başladık. Şu an daha çok antrenman, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Eurocup’ta gruptan çıkarak, play-off, sonra yolumuza bakacağız. Lig için de daha başarılı olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu. Radonjic, kurulan takımdan memnun olup, olmamasıyla ilgili gelen soruya, "Şu anda takımdan memnunum. Birçok yeni yüz takıma katıldı. Bir maçtan doğru olmayabilir ama yaptıklarımızdan memnunum" diye cevap verdi.

Altyapıyla ilgili de bilgi veren 54 yaşındaki Başantrenör, "Genç oyuncularımıza çok önem veriyoruz. Yazın altyapıdan oyuncular bizdeydi. Onların da gelişimini takip edeceğiz. Daha sonra da A takıma nasıl adapte edeceğiz onları da düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

Genel Menajer Pınar Çiler Çağlayan da, Süper Lig ve Avrupa’daki başarılarla taraftarların ilgisinin olacağını aktararak, "Bahçeşehir ailesinin bize desteklerini göstereceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.