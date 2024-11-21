Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Çayırova 5. Kitap Günleri’nde söyleşiler tüm hızıyla sürüyor. Sevilen Televizyon Sunucusu ve Yazar Bekir Develi, okumanın önemi üzerine sevenlerine açıklamalarda bulundu.KOCAELİ (İGFA) -On binlerce kitap, onlarca yayın evi ve birbirinden seçkin yazarların Çayırovalılarla buluştuğu Çayırova 5. Kitap Günleri’nde etkinlikler devam ediyor.

Çayırova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen Kitap Günleri’nin son konuğu TV Sunucusu ve Yazar Bekir Develi oldu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi programına, Çayırovalıların da büyük ilgisi oldu. Çayırovalıların salonu doldurduğu programı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yerinde takip etti.

OKUMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Programda ilk olarak bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Çiftçi, okumanın öneminden bahsederek, Çayırova Belediyesi olarak kültür-sanat çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Program sonrasında Çayırova Kitap Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Develi, şunları dile getirdi; “Bilginin en güzel hali, insanda hale dönüşmüş şeklidir. Yani namazın ne kadar önemli olduğuna dair literatürdeki bütün kitapları okusanız ama bu tüm bilgi sizi iki rekat namaz kılmaya kaldırmıyorsa bütün bu bilginin hiçbir kıymeti yok. Okumak hale dönüşsün diye var. Rabbim bu işlere vesile olanlardan razı olsun. Burayı ziyaret edenleri de hale dönüştürmek üzere okuyanlardan eylesin. Bizi de bunu vesile kılsın inşallah.”