Sıcaklık 20-24°C arasında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif rüzgar etkili olabilir. Akşam saatlerine doğru bulutlar artacak, ancak yağış beklenmiyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması öngörülüyor, ancak bazı günlerde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

İnegöl’de bugün hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 19-23°C civarında olacak. Öğle saatlerinde hafif rüzgar görülebilir. Akşam saatlerine doğru bulutlar artacak, fakat yağış beklenmiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor; bazı günlerde ise hafif yağmur olasılığı var.