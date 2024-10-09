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Sıcaklık 20-24°C arasında seyredecek. Öğle saatlerinde hafif rüzgar etkili olabilir. Akşam saatlerine doğru bulutlar artacak, ancak yağış beklenmiyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması öngörülüyor, ancak bazı günlerde hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

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İnegöl’de bugün hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 19-23°C civarında olacak. Öğle saatlerinde hafif rüzgar görülebilir. Akşam saatlerine doğru bulutlar artacak, fakat yağış beklenmiyor. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor; bazı günlerde ise hafif yağmur olasılığı var. 

Muhabir: Şerife öz