Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk Halk Müziği Korosu konserinde sahneye çıktı. Bağlamasıyla konsere eşlik eden Çiftçi, kulakların pasını sildi.

Çayırova Belediyesi’nin Türk Halk Müziği korosu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Şef Ünal Dursun’un öncülüğünde aldıkları eğitimlerin ardından bugün sahneye çıkan koro, seçkin türküleri seslendirdi.

Konserde konuşan Başkan Çiftçi, "Çayırova ilçemiz yeni bir ilçe. 2008 yılında kuruldu ve bugüne kadar mahalli idarenin bütün paydaşları elinden gelen gayreti göstererek ilçemizi bir noktaya getirdi ama biz biraz daha Çayırova kabuğunu kırsın, eğitimde, sporda, kültür ve sanatta hak ettiği noktaya gelsin istedik. Bu noktada Şef Ünal Dursun hocamızın büyük gayretleriyle buraya geldik. Ben belediye başkanı olduktan kısa bir süre sonra Ünal hocamla tanıştım. Korolar kuralım istiyordum. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz spor yapsın istiyordum. Ünal hocamız ’Katkı sunarım’ dedi ve hamdolsun birçok zorluğa rağmen, bu salon bu kadar doluysa biz bu işi başarmışız. Burada olmanızla büyük bir destek veriyorsunuz. Emek veren kardeşlerimize ve koromuzu oluşturan solistlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi ve Şef Ünal Dursun, birlikte bağlama çaldı. Başkan Çiftçi’nin bağlama çaldığı anlar, renkli görüntülere sahne olurken, izleyicilerden de alkış aldı.