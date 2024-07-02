Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında iki kişinin darp edilmesi olayıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer ve bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

DARP OLAYI BELEDİYEDE MEYDANA GELDİ

Hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları belirtilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez’in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ve R.G’yi gözaltına almış, bu iki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Hastanede tedavisi devam eden iki kişinin iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.