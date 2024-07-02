Emekliler, memurlar ve birçok vatandaş, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Emekli maaşları, memur maaşları ve sosyal ödemeler için yapılacak zam oranları bu tarihte netleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık enflasyon oranında maaş artışı alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının yanı sıra enflasyon farkı ile maaşlarına zam alıyorlar. Bu yıl, beş aylık enflasyon oranı yüzde 22.72 olarak belirlenmişken, altı aylık enflasyonun yüzde 25.83 olacağı öngörülüyor. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayındaki enflasyon artışı yüzde 25.8 olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yaklaşık yüzde 21 oranında artacak.

Eğer refah payı verilmezse, bu oranlar uygulanacak. Ancak refah payı ve zam eşitlemesi gündeme gelirse, zam oranlarının yüzde 35-40 bandına kadar çıkması bekleniyor. Emekliler, maaş artışlarının yanı sıra her ay ek ödeme de alıyorlar. Bu ek ödemeler, maaşlarının yüzde 4 veya yüzde 5'i oranında olup, vergi iadesi olarak her ay hesaplarına yatırılıyor. Emekli aylıkları arttıkça, bu ek ödemeler de otomatik olarak yükseliyor.

Emeklilerin maaşları, net maaş ve ek ödeme olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler için maaşlar üç bölümden oluşuyor: net maaş, ek ödeme ve 10 bin liraya tamamlanan seyyanen destek (5510 Ek 19 ödemesi). Ancak tüm artışlar net maaşa yapılıyor ve bu net maaş üzerinden de yüzde 4 ek ödeme hesaplanıyor. Örneğin, 15 bin lira net maaşı olan bir emekliye, ayrıca yüzde 4 ek ödeme olarak 600 lira daha ödeniyor. Böylece toplamda emeklinin hesabına 15.600 TL yatırılıyor.

Temmuz ayında refah payı hariç enflasyon artışının yüzde 25 olacağı varsayıldığında, 15 bin lira olan net maaş 18 bin 750 TL'ye çıkacak. Yeni ek ödeme bu yeni maaş üzerinden hesaplanacak. Önceden 600 lira olan ek ödeme, 18 bin 750 liranın yüzde 4'ü olarak 750 TL olacak. Böylece, toplamda daha önce 15 bin 600 TL olan emeklinin hesabına 19.500 TL yatırılacak.