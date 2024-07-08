Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Doğa Park’ta dev ekranda milli takımı maçı izlemek için geldiği anda bıraktığı yerde bisikleti çalınan 12 yaşındaki Ömer’e bisiklet hediye etti. Başkan Çerkez’in sürprizini ve notunu gören Ömer duygu dolu anlar yaşadı.

12 yaşındaki Ömer annesinden izin alarak, binlerce Çekmeköylü gibi Doğa Park’ta kurulan dev ekranda A Milli Takımı’nın Hollanda ile karşılaştığı müsabakayı bisikleti ile izlemeye gitti. 2 yıldır kullanmadığı ve maç günü çıkartıp bakımlarını ve temizliğini yaptırdığı bisikletini alanda bulunan mescidin yanına bırakarak diğer vatandaşlar ile birlikte coşkuyla milli takımı desteklemeye başladı. Ömer maç boyunca gözü gibi baktığı bisikletini sık sık kontrol etti. Milli takımın yenilmesi sonrası bisikletine binerek evine gitmek isteyen Ömer bisikletini bıraktığı yerde göremeyince ikinci bir üzüntü daha yaşadı. Bisikletinin başkası tarafından alındığını fark eden Ömer park içerisinde görevli güvenliklerden yardım istedi. Güvenlikler ile park içerisinde bisikletini arayan Ömer bisikletini bulamayınca gözyaşları içerisinde evine gitti. Bir umut bulurum düşüncesinde ertesi gün sabah 09.30’da parka gelerek bisikletini tekrardan aradı. Bisikletini bulamayıp tekrardan üzüntü ve gözyaşları içerisinde evine döndü.

Göz yaşlarına hakim olamayan Ömer’in üzüntüsünü sosyal medya üzerinden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e ileten anne Aslıhan Yılmaz, talep sonrası belediye ekiplerinin Ömer’e çalınan bisikletinin yerine yeni bir bisiklet hediye etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Ömer’e sürpriz

Başkan Çerkez’in talimatı sonrası anne Aslıhan Yılmaz ile iletişime geçen belediye ekipleri, Ömer’e hediyesini çalındığı yerde sürpriz bir şekilde teslim edeceklerini belirtti. Annesinin bisikletine birde beraber bakalım diyerek parka getirmesi sonrası bisiklet hediyesi ile karşılaşan Ömer, yeni bisikletini gördüğü anda heyecanını saklayamadı. Başkan Çerkez’in kendisi için yazdığı notu okuyunca küçük çocuk duygu dolu anlar yaşadı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in, sürpriz hediyesine koyduğu o not ile Ömer’e, “Sevgili evladım Ömer, hayatta hiçbir şey senin gülümsemenden, mutlu olmandan ve güne güzel başlamandan önemli değil. Dün akşam Doğa Park’ta Türkiye-Hollanda maçını izlemeye geldiğini öğrendim. Senin ve senin gibi evlatlarımın kalp atışları ile milli takımımıza büyük destek verdik. Maalesef 90 dakika sonunda senin gibi bizlerde çok üzüldük. Önümüzde ki günlerde daha güzel, daha mutlu olabileceğimiz maçlar göreceğimizi unutma. Sevgili Ömer, güneşli, güzel günler göreceğiz. Dün akşam ve bu sabah akıttığın gözyaşlarının mutluluk ve sevinç için olmasını diliyorum. Duydum ki bisikletini kaybetmişsin. Sana en kral bisikleti veriyorum. Bu bisikletle kazasız belasız, mutlu olacağın bir gelecek diliyorum. Bir umudum sende Ömer, gözlerinden öperim.

Orhan amcanız, her zaman tüm Çekmeköylü evlatlarının yanında olacaktır, var olun“ dedi.

Bisikleti çalınan Ömer’in annesi Aslıhan Yılmaz, “Dün akşam Ömer buraya milli maçı izlemeye geldi. Bisikletini mescidin yanına bırakmış ara ara kontrol ediyordu. İlk yarı bisiklet oradaymış, ikinci yarıdan sonra bisiklet olduğu yerde yoktu. Ömer eve hüngür hüngür ağlayarak geldi. Hem yenildiğimize hem de bisikletin gittiğine ağlamış. Dün bisikletini buraya tamire getirmiş ve yıkatmıştı binemediği için ağladı. Sabahta kalkınca yine geldi burada baktı alan birisi burada bir yere attı mı diye güvenliğe sormuş. Bisiklet gittiği için çok üzüldü. Bu konuda Orhan Başkan’ımıza ulaştık hemen bize dönüş yaptı. Çok çok teşekkür diyoruz kendisine ilgisinden dolayı. Ömer’i de çok mutlu etmiş oldu. Gerçekten çok sevindik” dedi.

Başkan Çerkez’in sürpriz hediyesi sonrası Ömer Ercan, “Arkadaşlarım ile maçı izliyorduk. Annemin de dediği gibi bisikletimi yeni yaptırmıştım. 2 yıldır kullanmıyordum. İlk yarı sonrası bıraktığım yere gittim bisikletim yoktu eve gittim ağladım baya. Sabah yine geldim baktım yoktu geri eve gittim. Annem beraber Doğa Park’a gidelim dedi. Böyle bir sürprizle karşılayacağımı bilmiyordum. Allah Orhan Başkan’ımıza mutluluklar versin. İnşallah çok mutlu olur. Çok Teşekkür ederim” dedi.