Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yaza Merhaba Yüzme Şenlikleri, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor ev sahipliğinde, Sosyal Yaşam Merkezi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe yaklaşık 200 sporcu katılırken, minik yüzücüler birincilik için kıyasıya mücadele ettiler. Yarışların sonunda, kazanan ya da kaybedenin olmadığı bir etkinlik olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, tüm sporculara madalya ve katılım belgesi takdim etti.

Yarışlara uzaktan ve yakından katılım gösteren herkese teşekkür eden Başkan Deviren, “Türkiye Yüzme Federasyonu, Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor işbirliği ile düzenlenen 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yaza Merhaba Yüzme Şenlikleri’ne katılan tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Organizasyonda büyük emeği geçen Belediyespor yöneticimiz ve yarışların başhakemi Pelin Sarıkaya hocamıza ve belediyespor yöneticilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün, Gemlik Belediyesi olarak yatırımlarımızı çocuklarımıza yapmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Çocuklarımızı spora teşvik eden velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir toplum, bu çocuklarımızla gelişecek ve aralarından nice Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak. Gemlik’imize yakışır daha gelişmiş bir olimpik havuz için çalışmalarımıza başlayacak ve en kısa sürede ilçemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.