Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sıcak havada çalışan işçilere karpuz ikram etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeşilyurt Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde parke kaldırım tamiratı yapım işlerini yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler alan Başkan Özlü, sıcak hava şartlarına rağmen yoğun tempoda çalışan işçilere kolaylıklar diledi.

Çimlerin üzerindeki ağaç gölgesinde öğle molası veren personellerin yanına oturan Başkan Özlü, hem işçilerle sohbet etti hem de kendi elleriyle kestiği karpuzu ikram etti.