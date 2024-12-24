Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki mühimmat fabrikasında, 08:25 sıralarında meydana gelen patlamada kapsül üretimi yapılan binada yangın çıktı. Bin dönüm alana yayılan fabrikada yaşanan patlamada 12 çalışan hayatını kaybetti, 3 işçi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlama sonrası fabrikanın kompozit parçaları çevreye dağılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak fabrikaya kimseyi yaklaştırmadı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sabotaj şüphesinin bulunmadığını ve hayatını kaybeden işçilerin alandan çıkarılmaya çalışıldığını belirtti. Patlamanın yaşandığı tesiste, diğer bölümlerde ciddi bir hasar olmadığı öğrenildi. 12 işçinin kimlikleri, yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak. Yaralı 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Adalet Bakanlığı da patlama ile ilgili olarak bir cumhuriyet başsavcıvekili ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç paylaşımında, “Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi. Tunç soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir” ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu: "Patlama teknik nedenden kaynaklanıyor"

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında 12 işçinin ölümüne sebep olan patlamanın teknik nedenden kaynaklandığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, cumhuriyet savcılarının inceleme yaptığını ifade etti.