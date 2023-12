Benjamin Franklin kısaca (1706-1790) erken Amerikan tarihinin önde gelen isimlerinden biri ve aynı zamanda devlet adamı, yazar, yayıncı, bilim adamı, mucit ve diplomattır.

Boston’da mütevazı bir ailede doğan Franklin’in çok az resmi eğitimi vardı. Philadelphia’da başarılı bir baskı işi kurdu ve bu iş sayesinde zenginleşti. Franklin, bir kütüphane, hastane ve kolej açılmasına yardım ettiği ve diğer projelerin yanı sıra elektrikle ilgili deneyleri için şehrinde çok seviliyordu. Amerikan Devrimi sırasında İkinci Kıta Kongresi’nde görev yaptı ve 1776’da Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanmasına yardım etti. Ayrıca Bağımsızlık Savaşı’nı (1775-83) sona erdiren 1783 Paris Antlaşması’nı müzakere etti. 1787’de, son önemli kamu hizmeti eyleminde, ABD Anayasasını oluşturan konvansiyonun bir delegesi oldu.

İçindekiler

Benjamin Franklin’in İlk Yılları

Benjamin Franklin, 17 Ocak 1706’da Boston’da doğdu. İngiltere’nin yerlisi olan babası Josiah Franklin (1657-1745), iki kez evlenen ve 17 çocuğu olan bir mum ve sabun üreticisiydi. Franklin’in annesi, Josiah’ın ikinci eşi olan Nantucket, Massachusetts’ten Abiah Folger (1667-1752) idi . Franklin, Abiah ve Josiah’ın toplamdaki 10 çocuğunun sekizincisiydi.

Franklin’in resmi eğitimi sınırlıydı ve 10 yaşındayken sona erdi; ancak, hevesli bir okuyucuydu ve kendine yetenekli bir yazar olmayı öğretti. 1718’de, yani 12 yaşındayken, Bostonlu bir matbaacı olan ağabeyi James’e çıraklık yaptı. Franklin, 16 yaşına geldiğinde, kardeşi tarafından yayınlanan bir gazeteye (Silence Dogood takma adıyla) makaleler yazıyordu. Franklin, 17 yaşındayken çıraklığı bırakarak Philadelphia’ya kaçtı ve burada yazıcı olarak iş buldu. 1724’ün sonlarında Londra, İngiltere’ye gitti ve tekrar matbaacılık sektöründe iş buldu.

Benjamin Franklin: Yazıcı ve Yayıncı

Benjamin Franklin, 1726’da Philadelphia’ya döndü ve iki yıl sonra bir matbaa açtı. İşletme, hükümet broşürleri, kitaplar ve para birimi gibi çeşitli materyaller üreterek oldukça başarılı oldu. 1729’da Benjamin Franklin, popüler olduğu kanıtlanan ve içeriğin çoğuna genellikle takma adlar kullanarak katkıda bulunduğu Pennsylvania Gazette adlı gazetenin sahibi ve yayıncısı oldu. Franklin, 1733’ten 1758’e kadar her yıl yayınladığı “Zavallı Richard’s Almanack” ile şöhret ve daha fazla finansal başarı elde etti.

1730’da Franklin, eski Philadelphia ev sahibinin kızı Deborah Read (c. 1705-74) ile yaşamaya başladı. Read’in ilk kocası onu terk etmişti; ancak, bağnazlık yasaları nedeniyle, o ve Franklin resmi bir düğün töreni yapamadı. Franklin ve Read’in 4 yaşında çiçek hastalığından ölen Francis Folger Franklin (1732-36) adında bir oğlu ve Sarah Franklin Bache (1743-1808) adında bir kızı vardı. Ayrıca Franklin’in evlilikten doğan William Franklin (c. 1730-1813) adında bir oğlu da vardı. William Franklin , 1763’ten 1776’ya kadar New Jersey’in son sömürge valisi olarak görev yaptı ve Amerikan Devrimi sırasında İngilizlere sadık kaldı. İngiltere’de sürgünde öldü.

Benjamin Franklin ve Philadelphia

Franklin’in matbaacılık işi geliştikçe, sivil işlere giderek daha fazla dahil oldu. 1730’lardan başlayarak, Philadelphia’da kitap ödünç veren bir kütüphane de dahil olmak üzere bir dizi topluluk kuruluşunun kurulmasına yardım etti (kolonilerde kitapların yaygın olarak bulunmadığı bir dönem olan 1731’de kuruldu ve 1850’lere kadar en büyük ABD halk kütüphanesi olarak kaldı.), şehrin ilk itfaiye şirketi, bir polis devriyesi ve Amerikan Felsefe Topluluğu adında bilimsel uğraşlara adanmış bir grup. Franklin ayrıca Pennsylvania milislerini örgütledi, bir şehir hastanesi inşa etmek için fon topladı ve şehir sokaklarını döşemek ve aydınlatmak için bir programa öncülük etti. Ek olarak, Benjamin Franklin, 1751’de açılan ve 1791’de Pennsylvania Üniversitesi olarak bilinen bir kolej olan Philadelphia Akademisi’nin oluşturulmasında etkili oldu.

Franklin ayrıca kolonyal posta sisteminde kilit bir figürdü. 1737’de İngilizler onu Philadelphia posta müdürü olarak atadı ve 1753’te tüm Amerikan kolonilerinin müşterek posta müdürü oldu. Bu rolde posta hizmetini iyileştirmek için çeşitli önlemler aldı; ancak İngilizler, kolonyal çıkarlara fazla sempati duymadığı için 1774’te onu işten çıkardı. Temmuz 1775’te Kıta Kongresi, Franklin’i Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk posta müdürü olarak atadı ve ona Massachusetts’ten Georgia’ya kadar tüm postanelerde yetki verdi. Bu görevi, damadının yerini aldığı Kasım 1776’ya kadar sürdürdü. (1 Temmuz 1847’de basılan ilk ABD posta pullarında Benjamin Franklin ve George Washington’un resimleri yer alıyordu.)

Benjamin Franklin’in İcatları

1748’de, yani 42 yaşındayken olan Benjamin Franklin, baskı işini koloniler genelinde genişletti ve çalışmayı bırakacak kadar başarılı oldu. Emeklilik, kamu hizmetine odaklanmasına ve bilime olan uzun süreli ilgisini sürdürmesine izin verdi. 1740’larda elektrik anlayışına katkı sağlayan deneyler yaptı ve binaları yıldırımın neden olduğu yangınlardan koruyan paratoneri icat etti. 1752’de ünlü uçurtma deneyini yaptı ve yıldırımın elektrik olduğunu gösterdi. Franklin ayrıca pil, şarj ve iletken dahil olmak üzere elektrikle ilgili bir dizi terim ortaya attı.

Benjamin Franklin, elektriğe ek olarak, okyanus akıntıları, meteoroloji, soğuk algınlığının nedenleri ve soğutma gibi bir dizi başka konuyu da inceledi. Diğer sobalara göre daha az yakıt kullanırken daha fazla ısı sağlayan Franklin sobası ile mesafe ve okuma kullanımına izin veren çift odaklı gözlükleri geliştirdi. 1760’ların başında Franklin, cam armonika adı verilen bir müzik aleti icat etti. Ludwig Beethoven (1770-1827) ve Wolfgang Mozart (1756-91) gibi besteciler Franklin’in armonika’sı için müzik yazdılar; ancak, 19. yüzyılın başlarında, bir zamanlar popüler olan enstrüman büyük ölçüde kullanım dışı kaldı.

Benjamin Franklin ve Amerikan Devrimi

1754’te, Albany, New York’ta bir temsilciler toplantısında, Franklin kolonileri ulusal bir kongre altında birleştirmek için bir plan önerdi. Albany Planı reddedilmesine rağmen, 1781’de onaylandığında Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk anayasası haline gelen Konfederasyon Maddeleri’nin temelini atmaya yardımcı oldu.

1757’de Franklin, 1751’de seçildiği Pennsylvania Meclisi’nin bir temsilcisi olarak Londra’ya gitti. Birkaç yıl boyunca, bir vergi anlaşmazlığını çözmek için çalıştı. ABD’de kısa bir dönemin ardından, Franklin 1775’e kadar esas olarak Londra’da yaşadı.

Franklin, Bağımsızlık Savaşı’nın (1775-83) başlamasından kısa bir süre sonra, Mayıs 1775’te Philadelphia’ya döndü ve Amerika’nın o zamanki yönetim organı olan İkinci Kıta Kongresi’nde delege olarak görev yapmak üzere seçildi. 1776’da, 13 Amerikan kolonisinin İngiliz yönetiminden özgürlüklerini ilan ettiği Bağımsızlık Bildirgesi’nin hazırlanmasına yardımcı olan beş üyeli komitenin bir parçasıydı. Aynı yıl Kongre, Franklin’i Bağımsızlık Savaşında o ulusun yardımına başvurması için Fransa’ya gönderdi. Şubat 1778’de, Fransızlar Amerika ile askeri bir ittifak imzaladılar ve Amerika’nın savaştaki zaferi için kritik olan asker, malzeme ve para sağlamaya devam ettiler.

1778’den itibaren Fransa’nın bakanı olarak, Franklin Bağımsızlık Savaşı’nı sona erdiren 1783 Paris Antlaşması’nın müzakerelerine ve taslağına yardımcı oldu.

Benjamin Franklin’in Sonraki Yılları

Benjamin Franklin 1785’te Fransa’yı terk etti ve bir kez daha Philadelphia’ya döndü. 1787’de Anayasa Konvansiyonu’nun Pennsylvania delegesi oldu. (81 yaşındaki Franklin, konvansiyonun en eski delegesiydi.) Eylül 1787’de kongre sonunda, diğer delegeleri yoğun bir şekilde tartışılan yeni belgeyi desteklemeye çağırdı. ABD Anayasası, gerekli dokuz eyalet tarafından Haziran 1788’de onaylandı ve George Washington (1732-99), Nisan 1789’da Amerika’nın ilk başkanı olarak göreve başladı.

Franklin bir yıl sonra, yani tam 84 yaşındayken Philadelphia’da 17 Nisan 1790‘da öldü. Yaklaşık 20.000 kişinin katıldığı bir cenazenin ardından Philadelphia’daki Mesih Kilisesi mezarlığına gömüldü. Vasiyetinde, daha sonra bir ticaret okulu ve bilim müzesi kurmak ve bursları ve diğer topluluk projelerini finanse etmek için kullanılan Boston ve Philadelphia’ya para bıraktı.

Franklin, ölümünden 200 yıldan fazla bir süre sonra bile ABD tarihinin en ünlü isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Fotoğrafı, 100 dolarlık banknotta yer alıyor ve Amerika’nın her yerindeki kasabalar, okullar ve işletmeler onun adına adlandırılıyor.