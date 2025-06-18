İsrail ve İran arasındaki gerilim nedeniyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt ürünlerine art arda zam olarak yansıyor.

Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları sonrası piyasalarda oluşan tedirginlik, petrol fiyatlarını son beş ayın zirvesine taşıdı. Bu gelişmeyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1,56 TL, motorine ise 1,87 TL zam yapılması bekleniyor.

Öte yandan, motorin fiyatlarına dün de 1,75 TL'lik bir artış yansımıştı.

Zamların ardından motorin ve benzin fiyatları yeniden yükseliyor.

Bu gece yapılacak artışla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 51,37 TL’ye, Ankara’da 52,22 TL’ye, İzmir’de ise 52,57 TL’ye çıkacak.

Benzin litre fiyatı ise zam sonrası İstanbul’da 50 TL’ye, Ankara’da 51,82 TL’ye, İzmir’de ise 51 TL’ye ulaşacak.

Ancak fiyatlar; şehirler, ilçeler ve istasyonlara göre değişiklik gösterebiliyor.

1 haftada benzine 3, motorine 5 lira zam

12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu.

İsrail-İran çatışması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıta art arda zamlar yapıldı.

Yarın gelecek zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş olacak.