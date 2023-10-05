Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor. Bugün benzinde yapılan 2 lira 7 kuruşluk indirim sonrasında, yakın bir zamanda bir başka indirim daha müjdelendi. 6 Ekim Cuma gününden itibaren, benzin fiyatlarında 1 lira 17 kuruşluk bir düşüş bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre Bursa'da motorinin litre fiyatı 40.79 TL seviyesinde bulunuyor. Benzin ise Bursa'da litre başına 35.33 TL olarak satılıyor. Bu arada, Türkiye genelinde benzinin litresi ortalama 34.64 TL'den alıcı buluyor.