Trendyol Süper Lig’de 29 ve 30. haftada oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Beşiktaş - Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’u ağırlayacağı mücadele ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Öte yandan ligin 29. haftasını Çaykur Rizespor, 30. haftasını da Galatasaray BAY geçecek.
Süper Lig’de 29 ve 30. haftaların programı şu şekilde:
29. Hafta
28 Mart Cuma
16.00 Kayserispor - Atakaş Hatayspor
16.00 Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Konyaspor - Gaziantep FK
20.30 Bodrum FK - Fenerbahçe
29 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor - Göztepe
20.30 Beşiktaş - Galatasaray
31 Mart Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Başakşehir
30. Hafta
4 Nisan Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan Pazar
13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK
16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspo
7 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş