Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak. Hollandalı teknik adamın yardımcılıklarını, Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel yapacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst’un getirildiğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, bir yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı van Bronckhorst’un yardımcılıklarını Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel’in yapacağını bildirdi.

Teknik direktörlük kariyerinde 6 kupaya sahip

Feyenoord U-21 Takımı’nda teknik direktörlüğe başlayan Giovanni van Bronckhorst, A takımda yardımcı antrenörlük tecrübesi yaşadıktan sonra Mayıs 2015’te Hollanda ekibinin başına geçti. Sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih eden 49 yaşındaki teknik adam, Feyenoord’un başında 176 maça çıktı ve 1.99’luk puan ortalaması tutturdu. 2019 yılında görevinden ayrılan Hollandalı teknik direktör, 2020 yılında Çin’in Guangzhou City takımı ile anlaştı fakat sadece 23 maçta takımın başında bulundu. Son olarak futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği İskoçya ekibi Rangers ile anlaşan van Branckhorst, 68 maçta 2.01 puan ortalaması yaptı.

Van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyeri boyunca bir kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları elde etti. Hollandalı, Rangers’ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.

Giovanni van Bronckhorst, Kasım 2022’den itibaren takım çalıştırmıyor.

Milli formayı 106 kez giydi

Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan Giovanni van Bronckhorst, ilerleyen dönemlerde oynadığı takımlarda sol bek olarak da görev yaptı. Van Bronckhorst, Rotterdam alt yapısında başladığı kariyeri boyunca sırasıyla Feyenoord, Waalwijk, Rangers, Arsenal ve Barcelona kulüplerinde oynadı. 106 kez milli formayı giyen Endonezya asıllı Hollandalı, milli takımda 6 gol kaydetti. Giovanni van Bronckhorst, Temmuz 2010’da futbolculuk kariyerini sonlandırdı.