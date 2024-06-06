İznik Belediyesi’nin Çevre Haftası sebebiyle düzenlediği etkinlikte miniklerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları giysiler ve çalışmalar büyük beğeni topladı.

5-9 Haziran tarihlerinde ülkemiz genelinde kutlanan ve önemli konulara dikkat çekilen Türkiye Çevre Haftası’nda İznik’te de etkinlikler gerçekleşti. İznik Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde minikler hem eğlendi hem de eğitici faaliyetlerle öğrendi. İznik Sahili’nde gerçekleşen etkinlikte İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte açılış konuşmasını gerçekleştirirken İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil ve İlçe Müftüsü Nurettin Çelik’te etkinliğe katıldı. Açılış konuşmasının ardından İznik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından ve yapılacak etkinlik hakkında bilgi verildi. Çocuklar ilk olarak İznik Sahili’nde temizlik yaparak ‘Atık Avcısı’ etkinliğini gerçekleştirdi.

İznik Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Haftası etkinliğinde TOBB Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden hazırladıkları birbirinden güzel giysilerle defile gerçekleştirdi. Defilede hazırladıkları kıyafetler ile tek tek seyirci karşısına çıkan çocuklar büyük alkış aldı. Tüm katılımcılardan takdir toplayan geri dönüşüm defilesi büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan tüm çocuklara İznik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verildi. Ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan saksılara çocuklar marul fideleri dikti. Etkinliklere katılan çocuklara İznik Belediyesi tarafından Çevre Haftası, su ve enerji tasarrufu, atık azaltımı gibi konuları içeren oyunlar oynatıldı. Veliler ve öğretmenler etkinliği gerçekleştiren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya ve emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.