Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine toplamda 358. kez rakip olacak. İki takımın ezeli rekabetinde sarı-lacivertliler 133 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar da 127 defa kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki ekip bu derbi mücadelesiyle 358. kez rakip olacak. Geride kalan 357 müsabakada sarı-lacivertliler 133 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 127 kez kazandı. Bu ezeli rekabette 97 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe’nin 494 golüne, Beşiktaş 455 golle yanıt verdi.

Zirve yarışında kritik derbi

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 37 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Beşiktaş ise 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, derbiden zaferle ayrılıp zirve yarışından kopmamak, konuk ekip de rakibini mağlup ederek puan farkını artırmak istiyor.

Ligde 135. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde de 134 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 47 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe’de oynanan derbide taraflar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

En farklı skorlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7’şer golle aldı. 23 Mart 1941’deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958’de yine bir özel maçta 7-0’lık skorla aldı. Süper Lig’deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990’da 5-1’lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012’de 3-0’lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974’te TSYD Kupası’nda yaşandı. Beşiktaş’ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955’te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler ligin en golcü takımı

Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan sarı-lacivertliler, rakip filelere 37 gol gönderdi. Oynadığı 14 maçın 13’ünde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.64 gol ortalaması yakaladı. Kanarya ayrıca, iki karşılaşmayı 5’er, 3 maçını da 4’er golle kazanmayı başardı. Edin Dzeko, kaydettiği 11 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Beşiktaş evinde kaybetmedi

Beşiktaş, bu sezon topladığı 26 puanın 16’sını sahasında aldı. Ligin ikinci haftasında Pendikspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında oynadığı Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir karşılaşmalarında 3 puan elde etti. Bu müsabakalarda 10 kez gol sevinci yaşayan Kartal, 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş, ligde iç sahada mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri konumunda.

Fenerbahçe dış sahada gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 6 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor’u mağlup eden Fenerbahçe, Adana Demirspor ile berabere kaldı. Bu müsabakaların tamamında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, rakip filelere 11 gol gönderdi. Fenerbahçe, ligde oynadığı 14 maçın 8’inde de rakiplerine gol izni vermedi.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.