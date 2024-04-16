Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Minyatür kaleye şut çalışmasının ardından idmanın basına açık olan bölümü sonra erdi. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise MKE Ankaragücü maçının taktiği üzerinde duruldu.

Semih Kılıçsoy ve Mert Günok, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek

Siyah-beyazlılarda Samsunspor ile oynanan Süper Lig müsabakasında sağ ayak sırtına aldığı krampon darbesi sonrası ayağında cilt kesisi ve künt travmaya bağlı ezilme yaralanması oluşan Mert Günok ve aynı müsabakada uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden Semih Kılıçsoy’un tedavisine başlandığı bildirilirken, bu oyuncular idmanda yer almadı.

Mert Günok ve Semih’in, cuma günkü lig müsabakasında görev alması beklenmezken, yine MKE Ankaragücü’yle Türkiye Kupası’nda oynanacak mücadeleye ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

Savunma hattında tedavi süreçleri tamamlanan Onur Bulut ve Arthur Masuaku’nun yanı sıra Salih Uçan ile Tayfur Bingöl de bireysel olarak çalıştı.

Sezonu kapatan Ante Rebic’in yanı sıra Samsunspor müsabakasında başına darbe alan Omar Colley ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.