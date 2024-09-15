Maçtan Dakikalar

17. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Okay meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

21. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.

30. dakikada Svensson'un yerden pasında Rafa Silva'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu kornere çıkardı.

40. dakikada Svensson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1

45+4 dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İkinci yarı başladı

48'Masuaku sol kanattan üst üste çalımlarla topu sürükledi ve ceza alanına girdi. Yaptığı sert ortada topa kimse dokunamadı.

51'Sol kanattan çizgiye inen Masuaku orta şut karışımı bir vuruş yaptı, Uğurcan güçlükle topu kornere çeldi.

53'Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topla buluşan Svensson'un sol ayağıyla yaptığı vuruşu üstten oyun alanını terk etti.

56'Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı! Ceza sahasında kafalardan seken topa gelişine sert vuran Immobile'nin şutu yan ağlarda kaldı.

61'KALECİ UĞURCAN! Sol kanattan içeri yapılan ortaya Rafa Silva, topuğuyla vuruşunu yaptı, Kaleci Uğurcan ters ayakta yakalanmasına rağmen kalesine giden bu topu iyi bir refleksle çıkardı.

64'Sol kanattan hücuma katılan Masuaku, kale sahasına yüksek bir orta gönderdi. Uğurcan topu kontrol etti.

72'Beşiktaş etkili geldi. Semih sol kanattan şık hareketlerle ceza sahasına girdi ve çaprazdan sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmada Pedro Malheiro son anda ayak koydu.





Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Okay Yokuşlu, Bardhi, Vısca, Orsic, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Lundstram, Muhammed Cham, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batahov, Cihan Çanak, Dragus, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udoukhai, Arthur Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Zaynutdinov, Ernest Muçi, Salih Uçan, Emirhan Topçu, Jean Onana, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni Van Bronckhorts

Goller: Okay Yokuşlu (dk. 17) (Trabzonspor) , Gedson Fernandes (dk. 40) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Vısca (dk. 12) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Arthur Masuaku, Al Musrati (Beşiktaş) , Enis Bardhi (Trabzonspor)