Beşiktaş, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar yenilmezlik serisine devam etti. Kartal bu sezon ilk kez ligde 4 maç üst üste kaybetmedi.

Süper Lig’de son mağlubiyetini 23. haftada Sivasspor deplasmanında alan Beşiktaş bu maçın ardından Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor’u mağlup ederken, Kayserispor ile de berabere kaldı.