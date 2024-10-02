UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın saat 22.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Eintracht Frankfurt mücadele edecek. Karşılaşmayı İskoçyalı hakem John Beaton yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano’yu deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakada evinde 5-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında ise deplasmanda Ajax’a 4-0 kaybetti.

Avrupa kupalarında 246. maç

Beşiktaş, Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 245 mücadelede 92 galibiyet, 49 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Rakip ağları 328 kez sarsan siyah-beyazlılar, filelerinde 373 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi’nde 125. kez boy gösterecek

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 124 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 197 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 163 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi’nde son 8 müsabakada tek galibiyet

Kara Kartal, 2019-2020 sezonunda K Grubu’nda sırasıyla konuk olduğu Slovan Bratislava’ya 4-2, Braga’ya 3-1, Wolves’e de 4-0 kaybetti. Beşiktaş, evinde ise Wolves’e 1-0, Braga’ya 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini 2-1’lik skorla Bratislava’ya karşı elde etti.

2020-2021’de de 3. Eleme Turu’nda Portekiz temsilcisi Rio Ave’yle mücadele eden Beşiktaş, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon ise Avrupa Ligi’nde yeni formatın ilk haftasında Hollanda’da Ajax’a 4-0 yenildi.

Alman takımlarıyla 14. karşılaşma

Siyah-beyazlı ekip, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında 14. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Wolfsburg, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig ile rakip oldu. Geride kalan 13 maçta Kartal, 2 galibiyet, 1, beraberlik, 10 da yenilgi aldı.

2017-2018 sezonunda Leipzig ile Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda oynayan Beşiktaş, rakibine karşı 2 mücadeleyi de 2-0 ve 2-1’lik skorlarla kazandı.

Bayer Leverkusen’le ise 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasında rakip olan siyah-beyazlı takım, Alman temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

Kara Kartal, Borussia Dormtund’a da 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda evinde 2-1, dış sahada da 5-0 yenilirken, 1989-1990 Kupa Galipleri Kupası’nda ise sahasında 1-0, Almanya’da da 2-1 kaybetti.

2017-2018’de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’le eşleşen İstanbul temsilcisi, Dolmabahçe’de 3-1, Allianz Arena’da da 5-0 yenildi. 1997-1998 sezonunda yine Şampiyonlar Ligi’nde bu kez gruplarda rakip olan iki takımın mücadelesinde her iki maçı da 2-0’lık skorlarla kazanan Münih oldu.

Wolfsburg’la da 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yer alan Beşiktaş, evinde 3-0 kaybederken, deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Giovanni van Bronckhorst’un Almanlara karşı 6. maçı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers’ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Ligi’nde, Alman ekipleriyle hepsi 2021-2022 sezonunda olmak üzere 5 kez karşılaştı.

İlk olarak play-off turunda Borussia Dortmund ile rakip olan Hollandalı teknik adam, deplasmanda 4-2 galip geldiği maçın rövanşında iç sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Yarı finalde Leipzig’le eşleşen van Bronckhorst’un takımı, Almanya’da 1-0 mağlup olmasına rağmen İskoçya’daki mücadeleyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Glasgow Rangers’ın finaldeki rakibiyse Eintracht Frankfurt oldu. Giovanni van Bronckhorst, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmayı seri penaltılar sonucunda 5-4 kaybetti.

Frankfurt, Türk takımlarıyla 8. kez mücadele edecek

Frankfurt ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 8. kez mücadele edecek.

Türk takımlarına karşı ilk Avrupa maçına 1988-1989 sezonunda Sakaryaspor’la çıkan Frankfurt, 3-0 ve 3-1’lik skorlarla müsabakalardan galip ayrıldı.

Alman temsilcisi, Fenerbahçe’yle 3, Galatasaray’la da 2 defa oynadı. Siyah-lacivertlilerle 3 maçta da berabere kalan Eintracht Frankfurt, sarı-kırmızılılara ise 1 kez yenilirken, 1 müsabakadan da 1 puanla ayrıldı.