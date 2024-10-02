Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın (Bursa Defterdarlığı) açıkladığı Kurumlar Vergisi şampiyonu 2 milyar 972 milyon 350bin 370 TL ile Tofaş oldu. Listede 46 kurum ismini açıklarken, 54 kurum ise adının açıklanmasını istemedi. 2’nci sıradaki kurum isminin açıklanmasını istemezken, listenin üçüncü sırasında 395 milyon 978 bin 573 TL ile Oyak Renault, dördüncü sırasında ise 316 milyon 351 bin 156 TL ile Özdilek Alışveriş Merkezleri yer aldı.

100 firmanın yer aldığı listede ise İnegöl’de faaliyetlerini sürdüren 4 firma yer aldı. İnegöl’de en çok vergi veren firma ise 59 milyon 71 bin 131 TL ile Çilek Mobilya oldu. Çilek mobilya Bursa’da 35’nci sırada yer aldı. 39. sırada Polyteks Tekstil 54 milyon 342 bin 82 TL, 40. sırada Göliplik Şeremet Tekstil 53 milyon 570 bin 868 TL, 77. sırada Mobipa Mobilya Tekstil 37 milyon 203 bin 633 TL.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ