Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları sürerken, siyah beyazlı takım yabancı hocaya yönelmişti. Hollanda basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın yeni hocası duyurulurken, Siyah-Beyazlılar'ın son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu açıklandı.

'KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR'

Haberde detay olarak; "Van Bronckhorst ve Beşiktaş arasındaki anlaşma sürpriz oldu. Türkler zor bir sezon geçiriyor ve Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra ilk antrenörlük işinde çalışan Burak Yılmaz'a Kasım ayında veda etti. Geçici antrenör Rıza Çalımbay'ın yerine Van Bronckhorst'un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Hollandalı teknik adam Bronckhorst ile Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

RIDVAN YILMAZ DESTEĞİ

Beşiktaş Kulübü kısa süre önce (Glasgow’da Van Bronckhorst ile çalışan) Rıdvan Yılmaz ile konuşup Van Bronckhorst hakkında bilgi aldı.