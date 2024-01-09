Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos, Başkan Hasan Arat’ın da katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Santos, "Hep beraber Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Karşımıza çıkan zorluklarda hep beraber bir yumruk olacağız" dedi.

Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos için imza töreni düzenledi. Tüpraş Stadyumu’nda yer alan Moda Merkezi’nde gerçekleşen törene Başkan Hasan Arat’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Hasan Arat: "Beşiktaş size, siz de Beşiktaş’a çok yakıştınız"

Fernando Santos ile kıymetli bir birliktelik kurduklarını belirten Başkan Hasan Arat, "Burada bulunma sebebimiz, Beşiktaş’ı arzuladığı başarılara ulaştırmak. Göreve geleli henüz 34 gün oldu. Camiamızın bizlere güveni tamdır. Ben ve arkadaşlarım, Beşiktaş’a layık olmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Beşiktaşlı fedakardır. Beşiktaşlı vatanını, milletini çok sever, cefakardır, duygusaldır. Beşiktaşlı şampiyon olup ülkesini yurt dışında temsil etmek ister. Beşiktaşlı alt yapıdan çıkan oyuncusunun başarılı olduğunu görüp, gurur duymak ister. Ben ve arkadaşlarım, ’vaat etmeyeceğiz, Beşiktaş için en iyisini yapacağız’ dedik. Çok tecrübelisiniz ve dünya çapında başarılarınız var. Beşiktaş size, siz de Beşiktaş’a çok yakıştınız. Son 5 maçımızın hepsini izlediniz ve analizlerinizi yaptınız. Ben ve ekip arkadaşlarım aldığımız kararda sizin isminizde anlaştık. Buradan Rize’ye gideceksiniz. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar takımımızı size teslim edecek. Milli takımlarından dönen oyuncularımız olacak. Sakatlığını atlatıp takıma katılacak oyuncularımız olacak. Eksik olan bölgelere yapacağımız takviyelerimiz olacak. Beşiktaş’ın başarısı için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Stadyumda bir pankartta gördüm; ‘Biz Beşiktaş’ı güneşli günlerde görmedik ki karanlık günlerde terk edelim’ diye. Siz, aydınlık günleri görmemiz için en büyük yardımcımız olacaksınız. Beşiktaş taraftarı sizi duyduğundan itibaren çok huzurludur. Yolumuz açık, şansımız bol olsun” diye konuştu.

Fernando Santos: "Böylesine devasa bir kulüpte bulunmak çok güzel"

Portekizli teknik adam Fernando Santos ise siyah-beyazlı kulüpte bulunmanın kendisi için çok özel olduğundan bahsederek, "Böylesine devasa bir kulüpte bulunmak çok güzel. Dünya çapında tanınan, ülkenin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Çok fazla yıldız oyuncunun burada oynadığını biliyorum. Türkiye’de, Türk takımlarına karşı İstanbul ve Ankara olmak üzere iki kez rakip oldum. Ülke olarak Türk kültürünün Portekiz’e benzer yanları oldukça fazla. Buraya gelme sebeplerimden en büyüğü de buydu. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulübün efsanelerinden bahsedildi. Süleyman Seba’nın, Beşiktaş için ne ifade ettiğini biliyorum. Onun kulübe kazandırdığı kimliği korumak istiyoruz. Yönetim kurulundan bir çok kişiyle tanıştım. Samet Aybaba ile iletişime geçtik. Yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisi Beşiktaş için önemli bir isim. Kendisi takımın teknik direktörlüğünü de yaptı. Hep beraber Beşiktaş’ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Bu yolda taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Bu yolda takımın tüm birleşenleri bizim için önemli. Takımı izlemek, analiz yapmamız gerekiyor. Oyuncu karakterlerine bakacağız. Kalite çok önemli bir detay. Bununla birlikte oyuncuların, kulübü sahada iyi temsil etmesi gerekiyor. Oyuncularımız sahada taraftarı ikna etmek zorunda. İyi bir ekibimiz var ve iyi çalıştık. Kariyerim boyunca takım ve oyuncularla aile gibi olduk. Yine öyle olacağız. Karşımıza çıkan zorluklarda hep beraber bir yumruk olacağız. Lige baktığımızda çok maç var. Bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Fernando Santos’a, futbolculuk döneminde tercih ettiği 4 numaralı Beşiktaş forması hediye edildi.